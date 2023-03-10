Подмосковье 10 марта 2023, 19:52 Круглый стол на тему образования прошел в детском саду в Мытищах

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В детском саду «Теремок» на улице Академика Каргина в Мытищах прошел круглый стол. На мероприятии обсудили нехватку кадров, обустройство дорог вблизи учебных заведений и многие другие темы подняли участники круглого стола.

На встрече также рассказали об объединении школ и детских садов в единые образовательные комплексы. Теперь ребенок, который сейчас ходит в садик, пойдет в ту же школу, которая прикреплена к дошкольному учреждению.

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«Это такое время, когда мы можем с вами просто пообщаться, поговорить. Ну вот для чего мы вот встречаемся? Мы встречаемся для того, чтобы могли обозначить проблемы, свои вопросы задать», — сообщила замглавы городского округа Наталья Гречаная.

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В этом году в Мытищах откроют две школы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят школу к началу учебного года. В этом микрорайоне живут около 10 тысяч человек.

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