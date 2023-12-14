Подмосковье 14 декабря 2023, 17:33 Круглосуточный травмпункт для детей в Дзержинском откроют 1 января — Андрей Воробьев Андрей Воробьев назвал срок открытия детского травмпункта в Дзержинском Фото: unsplash.com

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Жители городского округа Дзержинский пожаловались президенту Владимиру Путину на отсутствие детского травмпункта. Круглосуточное учреждение планируют открыть уже 1 января 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Внимательно смотрел прямую линию и пресс-конференцию нашего президента. Он отвечал на вопросы больше четырех часов, и его ответы всегда о главном, содержат важные смыслы. Мы понимаем свою ответственность за решение проблем, по которым обращались жители Подмосковья», — заявил глава региона.

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Он поблагодарил всех неравнодушных местных жителей. Команда губернатора Подмосковья просмотрела свыше 60 видеообращений и текстовые заявки. Воробьев обещал проанализировать все.

«По многим обращениям решение удалось найти еще до того, как прямая линия началась <…> Из города были жалобы и на отсутствие детского травмпункта. С 1 декабря в детской поликлинике начал работать травматолог-ортопед. А с 1 января откроем круглосуточный травмпункт для детей», — сообщил губернатор.

Также в муниципалитете рядом с ЖК «Лесные озера» оборудовали временную парковку на 200 машиномест, о которой просили жители.

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