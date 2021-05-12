Круглосуточные пункты вакцинации заработали в Домодедове
Прививки от коронавируса начали делать круглосуточно в Домодедовской центральной городской больнице. Там открыли два пункта вакцинации.
Их разместили в приемных отделениях, расположенных в доме №9 на улице Пирогова и в доме №13/19 на улице Илюшина.
Об этом рассказал главный врач городской больницы Андрей Осипов.
Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, и открыли пункты, где прививку будут делать в любое время суток
Он уточнил, что предварительная запись не требуется, а перед вакцинацией пациента осмотрит врач.
Вакцинацию в регионе проводят бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.
Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.
Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.