Круглосуточные пункты вакцинации заработали в Домодедове

Прививки от коронавируса начали делать круглосуточно в Домодедовской центральной городской больнице. Там открыли два пункта вакцинации.

Их разместили в приемных отделениях, расположенных в доме №9 на улице Пирогова и в доме №13/19 на улице Илюшина.

Об этом рассказал главный врач городской больницы Андрей Осипов.

Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, и открыли пункты, где прививку будут делать в любое время суток Андрей Осипов.

Он уточнил, что предварительная запись не требуется, а перед вакцинацией пациента осмотрит врач.

Вакцинацию в регионе проводят бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.