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    12 мая 2021, 11:08

    Круглосуточные пункты вакцинации заработали в Домодедове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Прививки от коронавируса начали делать круглосуточно в Домодедовской центральной городской больнице. Там открыли два пункта вакцинации.

    Круглосуточные пункты вакцинации заработали в Домодедове | Изображение 1

    Их разместили в приемных отделениях, расположенных в доме №9 на улице Пирогова и в доме №13/19 на улице Илюшина.

    Об этом рассказал главный врач городской больницы Андрей Осипов.

    Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, и открыли пункты, где прививку будут делать в любое время суток

    Андрей Осипов.

    Он уточнил, что предварительная запись не требуется, а перед вакцинацией пациента осмотрит врач.

    Вакцинацию в регионе проводят бесплатно, а записаться на нее можно через областной портал госуслуг, в поликлинике, МФЦ или по номеру 122.

    Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

    Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.