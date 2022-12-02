Подмосковье 02 декабря 2022, 12:47 Круглосуточную аварийную службу по теплоснабжению запустили в Дзержинском Минэнерго Подмосковья создало рабочую группу по теплоснабжению Дзержинского freepik

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Проблему теплоснабжения жителей городского округа Дзержинский поможет решить рабочая группа, которую создали в Министерстве энергетики Московской области. Она уже запустила круглосуточную аварийно-восстановительную службу ДМУП ЭКПО для ликвидации прорывов на сетях.

Такое решение приняли 29 ноября на первом заседании рабочей группы, которую создал и возглавил министр энергетики Московской области Александр Самарин. Служба займется ликвидацией аварий и профилактикой прорывов на трубопроводах.

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С октября на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения Дзержинского произошли 14 технологических отказов. ДМУМ ЭКПО — основная организация, которая поставляет местным жителям воду и тепло, с сентября запустила процедуру банкротства. По этой причине министр энергетики Московской области создал специальную рабочую группу, которая проконтролирует работу коммунальщиков в течение всего зимнего отопительного периода. В нее вошли глава округа, представители Минимущества Московской области, Госжилинспекции, Московской областной аварийно-восстановительной службы, а также ТСК Мосэнерго, который является основным кредитором банкротного предприятия.

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