Круглосуточная работа. Как техника стала главным оружием Подмосковья в борьбе со снегопадами

Благодаря дорожникам и коммунальщикам Подмосковье смогло справиться с последствиями снегопада, считает губернатор региона Андрей Воробьев. Успех пришел в том числе из-за обновленного парка коммунальной техники.

В Подмосковье продолжается неделя мокрых снегопадов. Андрей Воробьев в эфире «360» заявил, что региональным службам удалось справиться с последствиями плохой погоды. По словам губернатора, еще семь-восемь лет назад уборочной техники не хватало, но власти смогли решить проблему.

Мы увеличиваем свое вооружение техникой, постоянно закупаем ее, чтобы люди могли гулять. Тротуары, дороги — все это требует работы, уборки Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Воробьева, в Подмосковье обновили 80% парка коммунальной техники, закупили почти две тысячи машин. Уборку проводят даже в небольших населенных пунктах.

Глава Сергиева Посада Михаил Токарев вместе с работником МБУ «Дорожник» Олегом Градусовым рассказали, как обстоят дела с уборкой снега на территории. По словам Градусова, в основном в уборке снега задействованы жители Подмосковья, особенно сел. Например, те, кто занимался сельским хозяйством, работал на тракторах даже по ночам.

Глава округа Токарев рассказал, что развод техники начинается в 05:00. Если идет снег, увеличиваются вторая и третья смены. В итоге получается, что дорожная служба организована круглосуточно.