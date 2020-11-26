Круглосуточная работа. Как техника стала главным оружием Подмосковья в борьбе со снегопадами
В Подмосковье продолжается неделя мокрых снегопадов. Андрей Воробьев в эфире «360» заявил, что региональным службам удалось справиться с последствиями плохой погоды. По словам губернатора, еще семь-восемь лет назад уборочной техники не хватало, но власти смогли решить проблему.
Мы увеличиваем свое вооружение техникой, постоянно закупаем ее, чтобы люди могли гулять. Тротуары, дороги — все это требует работы, уборки
По словам Воробьева, в Подмосковье обновили 80% парка коммунальной техники, закупили почти две тысячи машин. Уборку проводят даже в небольших населенных пунктах.
Глава Сергиева Посада Михаил Токарев вместе с работником МБУ «Дорожник» Олегом Градусовым рассказали, как обстоят дела с уборкой снега на территории. По словам Градусова, в основном в уборке снега задействованы жители Подмосковья, особенно сел. Например, те, кто занимался сельским хозяйством, работал на тракторах даже по ночам.
Глава округа Токарев рассказал, что развод техники начинается в 05:00. Если идет снег, увеличиваются вторая и третья смены. В итоге получается, что дорожная служба организована круглосуточно.
При получении жалоб, обращений мы сразу реагируем. Мы знаем, что зимнее время — это сутки. Мне кажется, что мы справляемся и не подводим наших жителей