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    26 ноября 2020, 19:41

    Круглосуточная работа. Как техника стала главным оружием Подмосковья в борьбе со снегопадами

    Борис Ломакин

    Благодаря дорожникам и коммунальщикам Подмосковье смогло справиться с последствиями снегопада, считает губернатор региона Андрей Воробьев. Успех пришел в том числе из-за обновленного парка коммунальной техники.

    В Подмосковье продолжается неделя мокрых снегопадов. Андрей Воробьев в эфире «360» заявил, что региональным службам удалось справиться с последствиями плохой погоды. По словам губернатора, еще семь-восемь лет назад уборочной техники не хватало, но власти смогли решить проблему.

    Мы увеличиваем свое вооружение техникой, постоянно закупаем ее, чтобы люди могли гулять. Тротуары, дороги — все это требует работы, уборки

    Андрей Воробьев.
    Круглосуточная работа. Как техника стала главным оружием Подмосковья в борьбе со снегопадами | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    По словам Воробьева, в Подмосковье обновили 80% парка коммунальной техники, закупили почти две тысячи машин. Уборку проводят даже в небольших населенных пунктах.

    Глава Сергиева Посада Михаил Токарев вместе с работником МБУ «Дорожник» Олегом Градусовым рассказали, как обстоят дела с уборкой снега на территории. По словам Градусова, в основном в уборке снега задействованы жители Подмосковья, особенно сел. Например, те, кто занимался сельским хозяйством, работал на тракторах даже по ночам.

    Глава округа Токарев рассказал, что развод техники начинается в 05:00. Если идет снег, увеличиваются вторая и третья смены. В итоге получается, что дорожная служба организована круглосуточно.

    При получении жалоб, обращений мы сразу реагируем. Мы знаем, что зимнее время — это сутки. Мне кажется, что мы справляемся и не подводим наших жителей

    Михаил Токарев.