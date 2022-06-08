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    08 июня 2022, 15:57

    Круглосуточная горячая линия для неизлечимо больных появилась в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Неизлечимо больные жители Подмосковья смогут обращаться на горячую линию по паллиативной помощи. Она появилась в регионе и стала круглосуточной.

    Круглосуточная горячая линия для неизлечимо больных появилась в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, звонки примут по номеру +7 (498) 683-83-83.

    Развитие паллиативной помощи является для нас одним из приоритетных направлений

    Светлана Стригункова.

    В Московской области собрали штат специально обученных работников, которые будут принимать звонки.

    При необходимости они смогут госпитализировать пациента. У операторов горячей линии будут сведения о свободных койках в больницах.

    Они смогут направить и патронажную бригаду. Паллиативной помощи уделяют особое внимание по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.