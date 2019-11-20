В Доме правительства Московской области объявили победителя всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2019». На финальный этап конкурса приехали работники дошкольного образования из 79 регионов России.

Лучшим воспитателем года стал Евгений Пепеляев из Пермского края. Он получил главный приз — «Хрустальную жемчужину». Показать себя в Подмосковье приехали представители 79 регионов — от Краснодара до Тывы. Журналисты «360» показали финалистам конкурса кадры их нерадивых коллег. Как отреагировали профессионалы, и кто виноват, если дети проявляют жестокость?

Анастасия Шлемко, победитель конкурса прошлого года, с трудом сдерживает слезы. Ей показали кадры, прогремевшие на весь интернет, как воспитатель из Томской области насильно кормит ребенка.

«Вы простите меня. Я не ожидала, что еще такие есть», — сказала Анастасия Шлемко, победитель конкурса «Воспитатель года России — 2018».

После победы в конкурсе Анастасия Шлемко проехала, чуть ли не всю страну с аттестацией. Но такого, говорит, не встречала.

А это кадры из Ярославля. Четырехлетки жестоко пинают новенькую в детском саду. Воспитатель из Подмосковья с 11-летним стажем меняется в лице. У Светланы Лавровой в группе 38 детей, и организовать всех как-то получается.

«Это упущение родителей или воспитателя. Я думаю — воспитателя. Должен был сразу обратить внимание и разобрать. Причем разобрать в конкретной форме, чтобы дети это поняли», — сказала Светлана Лаврова, участница Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2019».

Источник фото: телеканал «360»

Объяснять, порой и, правда, нелегко, но реально. Семь лет назад Евгений Пепеляев бросил физику и стал воспитателем. Ему сложно давалась дисциплина в группе, он боялся тихого часа. Сегодня понял, что сам себя воспитывал не зря.

«Чувствовать ребенка и помнить, что мы им говорим. Потому что-то, что мы им говорим сегодня становится их внутренним голосом завтра», — сказал Евгений Пепеляев, победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России — 2019».

Лучшие воспитатели страны теперь встретятся через год в Перми.