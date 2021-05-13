Кровлю жилого дома в Щелкове начнут восстанавливать 14 мая

В пятницу, 14 мая, в Щелкове начнут восстанавливать крышу жилого многоэтажного дома, которую снесло ветром. Накануне порывы ветра в поселке Литвиново достигали 25 метров в секунду.

На место происшествия оперативно прибыли аварийные бригады. Администрация Щелкова провела комиссию по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Рабочие начнут восстанавливать кровлю за счет Фонда капитального ремонта. На время работ, четыре-пять часов, в доме отключат электроэнергию.

Источник фото: телеканал «360»

«Пострадавших среди населения нет. Сейчас мы проводим работы с привлечением специальной техники по демонтажу оставшейся кровли, для обеспечения безопасности граждан. Также проведем охранные мероприятия во избежание заливов квартир дождевой водой», — сообщили в администрации.

Источник фото: телеканал «360»

Крыша упала на припаркованные у дома машины. Серьезных повреждений транспортные средства не получили.

Перед началом ремонта специалисты осмотрели здание и не выявили нарушений в несущих конструкциях.