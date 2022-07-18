Кровлю в трех домах на Можайском шоссе заменят к осени

В домах на Можайском шоссе в Одинцове полным ходом идут ремонтные работы — там меняют кровлю. К текущему моменту план удалось выполнить уже на 60%. Скоро жители верхних этажей смогут спасть спокойно и навсегда забыть про тазики, которые нужно держать под рукой.

Кровлю, к примеру, меняют в доме № 7 на Можайском шоссе. Здание построили еще в 60-х годах прошлого века. За последние 50 лет крыша обветшала и нуждалась в реконструкции. В этом году дом попал в программу капитального ремонта.

«Происходит полная замена стропильной системы и самой непосредственно кровли. Также будут проводиться работы по ремонту вентиляционных выходов и замена водосточных труб. В общем, полный-полный капремонт кровли», — рассказал начальник Первого домоуправления Игорь Жидеев.

На Можайском шоссе сейчас восстанавливают кровлю в трех домах. В двух из них реконструкция закончится уже в августе, в третьем — в середине сентября. На каждом объекте работают более десяти строителей.

До конца этого года в округе должны отремонтировать еще 75 кровель. Всего же по программе капитального ремонта уже привели в порядок крыши около трех сотен домов.