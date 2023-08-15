Подмосковье 15 августа 2023, 14:53 Кровлю и водосток отремонтировали в жилом доме на улице Мичурина в Воскресенске пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Капитальный ремонт крыши провели в жилом доме № 21 на улице Мичурина в Воскресенске. Там заменили мягкую рулонную крышу и систему внутреннего водостока.

Работы в доме на улице Мичурина провели по региональной программе капитального ремонта. Так, до конца года отремонтируют 14 жилых домов в Воскресенске.

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Всего в городском округе планируется обновить 51 жилой дом к 2025 году. На это направят более 671 миллиона рублей.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта домов можно на главной странице сайта Фонда капитального ремонта Подмосковья. Также жители могут контролировать ремонтные работы с помощью видеонаблюдения на объектах в режиме онлайн. Для этого нужно перейти в раздел «Карта» на сайте и выбрать дом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что систему жилищно-коммунального хозяйства в регионе модернизируют к 2028 году.

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