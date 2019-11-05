Кровлю 8 домов отремонтируют в Дзержинском к концу года

В Дзержинском до конца текущего года капитально отремонтируют восемь кровель жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями администрации муниципалитета Оксана Пидгирская сообщила, что сейчас одна кровля уже отремонтирована, а еще три находятся в работе.

По словам Оксаны Пидгирской, закончен ремонт кровли дома № 3 по Зеленой улице. Подрядная организация — строительная компания «СтройЦентр» — активно трудится на улицах Бондарева, дом № 22 и Академика Жукова, дома № 22 и 23, где ремонтные работы выполнены уже на 85%. Останется капитальный ремонт кровель домов № 4, 5, 6, по улице Зеленой. Он стартует в середине ноября.

«Скатные кровли можно ремонтировать круглогодично — в этом их особенность. Мы планируем полностью закончить капитальный ремонт заявленных кровель до конца 2019 года», — подчеркнула Оксана Пидгирская. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями администрации Дзержинского добавила, что ремонт вышеназванных кровель закончат к середине ноября, а в начале ноября другая подрядная организация выйдет на крышу дома № 14 по улице Ленина.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Местный житель Михаил Николаев ремонту в доме № 22 по улице Академика Жукова очень рад. «Нашему дому 60 лет, и кровля практически никогда капитально не ремонтировалась. Теперь, надеюсь, с приходом дождей протечек больше не будет», — сказал Михаил Николаев.

Житель дома № 5 по улице Зеленая Сергей Краснов также одобряет ведущийся ремонт. «Наконец-то взялись за микрорайон. Наши дома по улице Зеленая уже давно нуждаются в капитальном ремонте. Надеюсь, после того, как нам заменят крышу, в следующем году обновят полностью фасад дома», — поделился ожиданиями Сергей Краснов.

По словам представителя подрядной организации Павла Сизова, в этом году в Дзержинском они ремонтируют четыре скатные кровли. Павел Сизов уточнил, что задачей является полная замена стропильной системы на всех кровлях. Для этого необходимо демонтировать старую, пропитать все пиломатериалы специальной огнебиозащитой, изготовить и подготовить новую стропильную систему.

«Кроме того, мы вручную поднимаем металл вместе с доской на крышу, чтобы избежать повреждения фасада. Во время сборки новой стропильной системы закрываем ее пленкой, чтобы у жителей не было протечек во время ремонта. В рамках капремонта проводим утепление чердаков. У нас нормированный рабочий день — с 9:00 до 18:00, поэтому особых неудобств горожанам наши работники не создают. В среднем на ремонт одной кровли уходят порядка месяца», — пояснил представитель подрядной организации.

Всего в 2019 году в Подмосковье планируют отремонтировать более 2,6 тысячи домов, благодаря чему жилищные условия улучшатся у более чем 300 тысяч жителей. На эти цели выделено более 22 миллиардов рублей. «В 2020 году мы ставим для себя не менее приоритетные задачи по капитальному ремонту многоквартирных домов в Подмосковье, чем в 2019-м. Так, мы ставим задачу провести ремонт не менее чем в 2,5 тысячи домах», — заявил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин.

По данным Фонда капитального ремонта Московской области, до конца года планируется капитальный ремонт 1521 кровли. Уже отремонтированы 496. В настоящий момент работы выполняются на 459 объектах.