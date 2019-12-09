Кровлю 11 домов отремонтировали в одинцовском квартале Наташино

В бывшем военном городке Одинцовского округа — квартале Наташино — отремонтировали кровлю 11 домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Одинцовском городском округе завершается плановый ремонт многоквартирных жилых домов. В числе объектов — дома, расположенные на территории бывших военных городков. На протяжении нескольких десятилетий жилой фонд этих населенных пунктов практически не ремонтировался. Сегодня муниципалитету при поддержке областного Фонда капитального ремонта приходится наверстывать упущенное.

Один из бывших военных городков, так называемый квартал Наташино, расположен рядом с деревней Фуньково в территориальном управлении Ершовское. Здесь отремонтировали сразу 11 кровель многоквартирных жилых домов. Работы выполнили за счет средств Фонда капитального ремонта Московской области.

Глава Одинцовского городкого округа Андрей Ивано уточнил, что на капитальный ремонт кровель многоквартирных домов квартала Наташино в деревне Фуньково выделили более 29 миллионов рублей.

«Этот жилой фонд давно нуждался в капитальном ремонте. Включить данные дома в программу по капремонту стало возможным только после передачи военного городка от Министерства обороны РФ в ведение Одинцовского округа. Как только у нас появилась законодательно оформленная возможность, мы сразу приступили к работе», — сделал акцент Андрей Иванов.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС было принято решение провести капремонт кровель всех многоквартирных домов бывшего военного объекта. Специалисты обследовали в квартале Наташино 11 жилых зданий. Ремонтные работы стартовали в начале 2019 года.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

У Татьяны Алейниковой квартира на верхнем этаже одного из домов. По ее словам, раньше крыша нередко протекала. «В дождливую погоду и весной, когда тает снег, квартира превращалась в лабиринт из ведер и тазиков. Приходилось постоянно „обслуживать“ эти емкости. Конечно, ни о каком ремонте в таких условиях и речи быть не могло», — поделилась Татьяна Алейникова.

Сергей Колесниченко — военный пенсионер. Мужчина живет один, но дочь нередко привозит ему на выходные внуков. «Жители квартала надеются, что после ремонта крыш получится провести работы по благоустройству. Этим вопросов давно никто не занимался. Для детей нужна хорошая игровая и спортивная площадка. Надеемся, что нас включат в какую-нибудь соответствующую программу», — сказал Сергей Колесниченко.

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Сегодня на территории Одинцовского округа продолжается процесс передачи военного недвижимого имущества в муниципальную собственность. В 2019 году он коснулся примерно 20 военных городков. Помимо жилого фонда, на баланс муниципалитета принимаются объекты инженерной инфраструктуры и сети, нежилые здания и помещения, дороги и уличное освещение, необходимые для обслуживания жилых зон.

В рамках дополнительных мероприятий по ремонту кровель и фасадов на территории Московской области в 2019 году запланировано отремонтировать 457 многоквартирных домов в 43 муниципалитетах на сумму 9,3 миллиарда рублей. В том числе 92 жилых дома на территории военных городков в 15 округах, на это направлено 742 миллиона рублей.