Кровли еще трех домов отремонтируют до конца года в Протвине | 360°

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Кровли еще трех домов отремонтируют до конца года в Протвине

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На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. В одном только городском округе Протвино до конца года приведут в порядок семь крыш.

«С начала реализации программы отремонтировано 8400 крыш многоквартирных домов, из них в прошлом году — 576. На этот год запланировано отремонтировать 935 кровель, в том числе семь — в округе Протвино. На сегодняшний день там уже приведены в порядок крыши четырех домов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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По указанию губернатора Андрея Воробьева все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. В непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж, а также заполнение журналов работ и техники безопасности.

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«Контроль за ходом проведения работ осуществляют эксперты нашей подведомственной специализированной организации ГБУ МО „Управление технического надзора капитального ремонта“», — уточнил Велиховский.

После завершения работ на все выполненные работы действует гарантийный срок пять лет. Подрядная организация несет ответственность за качество работ.

«Тем не менее гарантийный период не отменяет обязанность эксплуатирующей организации надлежащим образом обслуживать все элементы дома», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

ЖКХ

Протвино

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