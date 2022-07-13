Кровли более 930 домов отремонтируют в Подмосковье в этом году

В Московской области продолжается масштабный капремонт кровель. С начала реализации программы отремонтировано 8400 крыш многоквартирных домов.

«В ходе реализации программы капитального ремонта в 2021 году отремонтировано 576 кровель в многоквартирных домах Подмосковья. В рамках программы текущего года запланировано отремонтировать 935 кровель», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Кровельные работы ведут с соблюдением всех мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ обозначены границы опасных зон сигнальной лентой, рабочие на высоте используют каски и страховочные тросы. Перед началом каждого рабочего дня сотрудники проходят инструктаж, а также заполняют журналы работ и техники безопасности.

Контроль за этих работ ведут эксперты специализированной подведомственной региональному МинЖКХ организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жители региона также могут обратиться напрямую к руководителям Центра управления проектов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте фонда, в разделе «О фонде».

После окончания работ по капремонту на все выполненные работы действует пятилетняя гарантия. В течение этого срока подрядная организация несет ответственность перед Фондом капремонта и собственниками за качество работ. Если в течение гарантийного срока выявлены дефекты, необходимо составить акт о недостатках и обратиться к подрядной организации или в фонд для их устранения.

«Тем не менее гарантийный период не отменяет обязанность эксплуатирующей организации надлежащим образом обслуживать все элементы дома и не допускать нарушений технологий, правил и сроков выполнения регламентных работ, максимально оперативно принимать меры по недопущению любого ущерба», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Управляющая организация до начала капремонта или после проведенных работ обязана обеспечивать исправное состояние всех элементов здания. Согласно постановлению правительства РФ от 03.04.2013 N 290 (ред. от 29.06.2020) «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», управляющая организация при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, должна принимать меры по незамедлительному их устранению.