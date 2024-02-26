Подмосковье 26 февраля 2024, 11:39 Кровли 79 домов капитально отремонтируют в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Капитальный ремонт кровель проведут в 79 многоквартирных домах Солнечногорска до конца года. За соблюдением всех норм и правил проследят эксперты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта.

Сейчас специалисты ремонтируют двухскатную кровлю дома № 1 на Центральной улице в микрорайоне ЦМИС. Готовность объекта достигла 65%. Строители заменят стропильную систему, утеплят чердачное перекрытие, заменят шиферную кровлю на металлочерепицу и отремонтируют вентиляционные шахты.

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«С вопросом о необходимости проведения срочного ремонта кровли дома № 1 по улице Центральной микрорайона ЦМИС активисты дома совместно с представителями управляющей организации „Терем“ обратились на одной из выездных администраций. При формировании краткосрочной программы Фонд капитального ремонта Московской области учел состояние кровли этого кирпичного двухэтажного дома, построенного в 1956 году», — отметила руководитель региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

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