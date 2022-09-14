Кровли 5 домов отремонтируют в Чехове до конца года | 360°

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Кровли 5 домов отремонтируют в Чехове до конца года

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Капитальный ремонт крыш проведут в пяти домах Чехова в этом году. Работы уже завершили в двух из них, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что с начала реализации программы капремонта в Подмосковье обновили девять тысяч крыш. Из них 576 привели в порядок в прошлом году. Еще 935 отремонтируют в этом. Министр добавил, что работы контролируют специалисты технадзора.

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«Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра управления проектов фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте фонда, в разделе „О Фонде“», — добавил Велиховский.

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В ведомстве напомнили, что на капитальный ремонт кровель действует пятилетняя гарантия. Узнать, в каких домах будут проводить работы, можно на сайте ФКР.

Ранее Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья 12 сентября.

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