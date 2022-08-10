Кровли 47 домов отремонтируют в Богородском округе к концу года

Капитальный ремонт домов продолжают в Подмосковье. По программе в Богородском обновят кровли 47 домов. В 46 из них работы уже завершили. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил. Что с начала реализации программы в Подмосковье отремонтировали 8400 крыш.

«В рамках программы капитального ремонта текущего года в городском округе Богородский запланировано отремонтировать кровли в 47 многоквартирных домах. На сегодняшний день отремонтировано 46 кровель», — добавил он.

Всего в этом году преобразят крыши 935 домов, рассказали в министерстве. Работы проводят с соблюдением всех мер безопасности, а их ход контролируют эксперты МинЖКХ.

«Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра Управления Проектов Фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте Фонда в разделе «О Фонде», — напомнил Антон Велиховский.

Подробнее узнать, какие дома вошли в программу на этот год, можно также на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в Подмосковье. Так, с начала года в использование ввели свыше 7,7 миллиона квадратных метров жилья.