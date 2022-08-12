Кровли 32 домов отремонтируют в Дмитрове до конца года

Капитальный ремонт жилых домов продолжают в Подмосковье. Так, в Дмитрове до конца года преобразят кровли 32 зданий. Всего с 2014 года их отремонтировали в 8,4 тысячи домах региона. Об этом сообщили в МинЖКХ.

Из запланированных 32 кровель в Дмитровском округе привели в порядок уже 13. Всего в Подмосковье в этом году обновят 935 крыш. Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский рассказал, что работы идут под контролем экспертов.

«Также жители могут обратиться напрямую к руководителям Центра Управления Проектов Фонда по конкретной территории и направлению работ. Телефоны ответственных руководителей ЦУП находятся на сайте Фонда в разделе «О Фонде», — напомнил министр.

Гарантийный срок отремонтированных крыш составит пять лет. В течение этого времени подрядчик обязан устранить дефекты, если они будут обнаружены.

Узнать, какие дома отремонтируют в этом году, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении темпов строительства в регионе. С начала года в эксплуатацию ввели свыше 7,7 миллиарда квадратных метров жилья.