Кровли 30 тысяч домов в Подмосковье проверили и очистили от наледи благодаря приложению

В Подмосковье за январь проверили более 30 тысяч крыш домов на наличие наледи. Инспектировать кровлю зданий помогло приложение Госжилинспекции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Цифровой надзор Госжилинспекции помог контролировать состояние крыш домов в регионе. В январе проверили более 29 тысяч кровель, фасадов и подъездных козырьков. Там, где было нужно, управляющие компании чистили снег, убирали наледь и сосульки.

«В правилах и нормах технической эксплуатации жилфонда содержится информация о том, что удаление наледей и сосулек с кровель домов в зимний период должно производиться сотрудниками управляющих организаций по мере необходимости. Это связано с тем, что зимой снег или лед, упавший с крыши, может повредить машину или нанести вред жизни и здоровью проходящего мимо человека», — подчеркнула руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина.

Для соблюдения мер безопасности в приложении управляющим компаниям регулярно назначают задания о проверке крыш многоквартирных домов. Во время осмотров коммунальщики устраняют наледь, снежные свесы и опасные сосульки. Контролирует выполнение поставленных задач Госжилинспекция Московской области.