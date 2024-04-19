Подмосковье 19 апреля 2024, 16:15 Кровли 27 домов отремонтируют в Воскресенске до конца года Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске специалисты подрядной организации приведут в порядок кровли 27 многоквартирных домов. В доме № 8 по улице Мичурина строители уже приступили к работам.

Сейчас выполняется полный демонтаж старой крыши и устанавливается новая стропильная система. Все деревянные конструкции покрываются огнебиозащитным раствором. По мере завершения работ на крыше установят снегозадерживающие элементы, ограждения и наружный водосток.

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За соблюдением качества выполнения работ следят эксперты «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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