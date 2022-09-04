Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Подмосковье

04 сентября 2022, 10:40

Чемпионат по кроссфиту прошел в Красногорске

Более 100 человек приняли участие в чемпионате по кроссфиту в Красногорске

Читать 360tv в

Чемпионат по кроссфиту прошел в центре Красногорска. Участниками стали более 100 человек. Среди них были и мужчины, и женщины. Спортсмены решили проверить себя на силу и выносливость.

На старт выходили по три человека. Чтобы завершить дистанцию и остановить секундомер, нужно было выполнить девять заданий. Причем не только быстро, но и технически правильно. Любой брак фиксировали судьи. А повторение при этом не засчитывалось.

Реклама

Среди заданий были и упражнения со штангой и гантелями, и берпи, и многое другое. Главным судьей на соревнованиях выступил Александр Смирнов.

Реклама

Предугадать победителя до финиша было невозможно. Участник мог быстро поднять штангу, но потерять время на велосипеде. Помимо прочего, нужно было еще и запрыгивать на тумбу. Одной силой точно было не обойтись, требовалась еще и выносливость.

«Самое сложное — объединить выносливость и силу. Это суперсложно», — признался бодибилдер Денис Гусев.

Стартовали спортсмены сразу в пяти регионах страны одновременно. Помимо Красногорска, соревнования провели в Кургане, Архангельске, Улан-Удэ и Ульяновске.

Те, кто не решился выйти на дистанцию в Красногорске, мог посостязаться в стритболе, армрестлинге и шахматах. Турнир превратился в большой спортивный праздник.

Победителей во всех дисциплинах наградили ценными призами.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама