Подмосковье 04 сентября 2022, 10:40 Поделиться Telegram

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Viber Чемпионат по кроссфиту прошел в Красногорске Более 100 человек приняли участие в чемпионате по кроссфиту в Красногорске freepik.com

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Чемпионат по кроссфиту прошел в центре Красногорска. Участниками стали более 100 человек. Среди них были и мужчины, и женщины. Спортсмены решили проверить себя на силу и выносливость.

На старт выходили по три человека. Чтобы завершить дистанцию и остановить секундомер, нужно было выполнить девять заданий. Причем не только быстро, но и технически правильно. Любой брак фиксировали судьи. А повторение при этом не засчитывалось.

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Среди заданий были и упражнения со штангой и гантелями, и берпи, и многое другое. Главным судьей на соревнованиях выступил Александр Смирнов.

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Предугадать победителя до финиша было невозможно. Участник мог быстро поднять штангу, но потерять время на велосипеде. Помимо прочего, нужно было еще и запрыгивать на тумбу. Одной силой точно было не обойтись, требовалась еще и выносливость.

«Самое сложное — объединить выносливость и силу. Это суперсложно», — признался бодибилдер Денис Гусев.

Стартовали спортсмены сразу в пяти регионах страны одновременно. Помимо Красногорска, соревнования провели в Кургане, Архангельске, Улан-Удэ и Ульяновске.

Те, кто не решился выйти на дистанцию в Красногорске, мог посостязаться в стритболе, армрестлинге и шахматах. Турнир превратился в большой спортивный праздник.

Победителей во всех дисциплинах наградили ценными призами.

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