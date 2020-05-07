Собрать госпиталь за несколько дней. «Крокус» и парк «Патриот» примут пациентов с коронавирусом

Госпитали на тысячи коек создали в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске и в подмосковном парке «Патриот». Там будут лечить пациентов с коронавирусом.

В комплексе «Крокус Экспо» госпиталь появился за неделю по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сегодня он проверил его готовность.

«У нас до сих пор высокий уровень госпитализации. Ключевая задача — справиться, найти койку для каждого, кому она необходима. И вот здесь, в „Крокусе“, мы при федеральной поддержке буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя в том числе реанимацию, ИВЛ, кислород, санузлы. В общем, все необходимое для лечения есть и находится сегодня уже в этом госпитале. И лекарства, средства защиты», — рассказал Воробьев.

Перепрофиливали огромное выставочное пространство общей площадью 18 тысяч квадратных метров. И теперь здесь филиал Красногорской больницы. В нем разместили 1040 коек, из них 120 — реанимационные. Они необходимы для тяжелых случаев и оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Губернатор региона поблагодарил за помощь владельца группы компаний Crocus Group.

«Спасибо еще раз Аразу Агаларову, вся организационная часть была на нем, и он, как всегда, сделал добросовестно», — сказал Воробьев.

Теперь главное — полностью укомплектовать этот госпиталь медработниками. Условия для работы и жизни им обеспечат.

«Что касается проживания врачей, то это находится здесь, в пятизвездочной гостинице, с питанием тоже все решено», — сказал губернатор.

Работать в госпитале приезжают врачи и из других регионов, например из Самарской области и Красноярского края.

Самое ценное, самое главное — это врачи. Я сейчас разговаривал с молодыми врачами, часть из которых мои земляки, что очень приятно, которые приезжают к нам, помогают, спасают жизни, работают в очень напряженном графике. Нам нужны врачи, мы ищем врачей, приглашаем врачей там, где они свободны Андрей Воробьев.

В «Крокусе» установят два компьютерных томографа, пять аппаратов для УЗИ и шесть — для ЭКГ. Кроме того, на базе центра заработает лаборатория с полным клиническим и биохимическим анализом крови и ее электролитов.

Полубоксы рассчитаны на четырех человек. Кислород подведен к каждой кровати. Палаты оснастили телевизорами, кулерами, всей необходимой мебелью.

Такой же госпиталь открывается в «Патриоте» почти на 1,5 тысячи коек. Здесь (в «Крокусе» — прим. ред.) мы должны смонтировать КТ. Это займет еще несколько дней, но задача, чтобы с 12 мая команда была готова принимать первых пациентов. В палатах все необходимое есть Андрей Воробьев.

Лечение в «Патриоте»

Еще один госпиталь разместят на базе подмосковного конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» в Одинцовском округе. Там развернут 1420 коек. Из них 20 будут реанимационными.

К каждой койке подведут кислород, а для лечения пациентов в тяжелом состоянии разместят аппараты искусственной вентиляции легких.

«Спасибо вам, дорогие врачи, низкий поклон. А мы надеемся, что каждый житель понимает риски. И все, что связано с дистанцированием, мерами предосторожности, это связано не с тем, чтобы ущемить свободу, а это связано с безопасностью собственной жизни и тех, кто находится рядом», — заключил Воробьев.