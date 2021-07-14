«Критические» природные пожары грозят Подмосковью. Жителям запретили ходить в лес, следить будут камеры

В Подмосковье из-за жары и сухой погоды повысили уровень пожарной опасности до критического. Поэтому жителей попросили воздержаться от прогулок в лесу. Помимо этого, для предотвращения пожара на местах работает спецтехника и специалисты. Об этом на брифинге рассказал зампред правительства Московской области министр экологии и природопользования Андрей Разин.

В лес ходить опасно

«Коллеги из МЧС повысили практически до самого критического уровня класс пожарной опасности на территории региона в связи с погодными условиями — длительно установившаяся жаркая погода без дождя. Мы фиксируем усложнение ситуации», — сообщил Андрей Разин.

Он отметил, что комитет лесного хозяйства в результате выпустил нормативно-правовой акт, который ограничил возможность нахождения в лесах людей и организаций. Это решение нужно, чтобы минимизировать антропогенную обстановку на земли лесного фонда и для исключения пожарных ситуаций.

«Просьба воздержаться от посещения леса в ближайшую неделю. Мы такой запрет ввели до 19-го числа в связи с потенциальными прогнозами погоды. Ожидаем на следующей неделе прохождение осадков. И тогда ограничительные режимы сможем снять», — отметил Разин.

Министр экологии подчеркнул, что сейчас ни в коем случае нельзя разводить костры, устраивать пикники, пользоваться открытым огнем, потому что все это может привести к распространению открытого горения.

«С начала пожароопасного сезона у нас зафиксированы порядка 130 лесных пожаров, в том числе пять торфяных на общей площади более 160 гектаров. В том числе территория покрытая лесом — это порядка 85 гектаров», — сказал Разин.

Он отметил, что в отличие от прошлого года сейчас наблюдается снижение числа пожаров и площади, занятой огнем. Было более 150 пожаров, общая площадь, на которой были зафиксированы пожары, составляла более 400 гектаров.

Круглосуточное наблюдение

«В режиме 24/7 работает система удаленного контроля за пожарной обстановкой на территории региона. Для этого задействованы 94 камеры высокой точности, которые позволяют в автоматическом режиме фиксировать точки и координаты передавать в лесопожарные станции для отработки возможных очагов возникновения лесных пожаров», — объяснил министр.

Также лесное патрулирование осуществляется силами и средствами лесного хозяйства и центра лесхоза и используются данные космического мониторинга.

Разработаны маршруты по наиболее пожароопасным территориям, чтобы в режиме визуального осмотра фиксировать потенциально опасные точки возгорания. Все сотрудники комитета лесного хозяйства и все службы интегрированы в одну систему, в которой оператор быстро информирует о потенциальном очаге возгорания. В результате специалисты приезжают на место очень быстро.

«Как результат — кратно сокращаем срок реагирования. Все это уменьшает количество гектаров, которые подвержены пожароопасному воздействию. На эту неделю мы увеличили количество патрулей и привлекли все необходимые резервы, чтобы обеспечить контроль на территории региона за пожароопасной ситуацией», — пояснил Разин.

При этом он указал, что в случае необходимости предусмотрен дополнительный резерв федеральных сил и средств, который будет развернут в течение 12 часов.

О торфяниках

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что все нормативные объемы в источниках воды соответствуют регламентным уровням.

«Сегодня мы не видим существенного снижения этого объема. Все нормативные показатели сейчас даже выше среднего уровня, то есть по максимуму. Запасов воды достаточно, обводнение всех торфяников осуществляется в плановом режиме», — сказал он.

В качестве мониторинга данных территорий в области сотрудники постоянно обходят всех ГТС с заполнением чек-листа. По словам министра, каждый день картина едина — ее выводят с помощью автоматизированной системы в центр управления региона Московской области. Также ежедневно приходят данные об увлажненности почв и уровне в местных каналах воды.

«В связи с наступлением опасного пожароопасного периода мы запустили программу облета на квадрокоптерах и видеосъемки всех территорий. Мы в режиме онлайн каждый день видим картинку, которая происходит на наших подведомственных территориях», — доложил Велиховский.

Он подчеркнул, что ситуация на водяных территориях, торфяниках остается под контролем. Пока никаких нарушений и чрезвычайных ситуаций нет. По словам председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елены Казимир, срок окончания работ по обводнению — 30 сентября. Пока на территориях есть торфяные возгорания, но они находятся на небольших площадях — не доходит даже до 10 соток.

Как отметил, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов, создана мощная группировка из 19 тысяч личного состава и более пяти тысяч единиц техники. Он отметил, что в 90% случаев причина пожара — человеческий фактор. Поэтому Андямов призвал людей не допускать нарушения правил пожарной безопасности.

Про ограничения

Елена Казимир объяснила, что сейчас в области введено ограничение на разведение костров на землях лесного фонда.

«Если гражданин проходит по лесной тропинке от железнодорожной станции к своему дому, это имеет место, никто его не остановит и не оштрафует. На сегодняшний день нельзя приходить в лес, как это принято у населения: разводить костры и проводить таким образом время», — заявила она.

Также действует усиленное патрулирование сотрудниками «Мособллеса». Если будет зафиксирован факт противопожарного нарушения и нарушения ограничения — будут штрафные санкции. В частности, штраф за несоблюдение пожарной безопасности — пять тысяч рублей.