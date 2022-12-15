Подмосковье 15 декабря 2022, 15:54 Стали известны критерии включения домов Подмосковья в программу капитального ремонта Валерий Николов назвал критерии включения домов Подмосковья в программу капремонта

Читать 360tv в

В Подмосковье более 54 тысяч многоэтажек. Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов назвал в интервью «360» основные критерии, по которым жилье попадает в программу ремонта.

«Критериев несколько: год постройки, состояние тех или иных элементов, уровень сбора денежных средств», — рассказал он.

Реклама

Николов напомнил, что в региональную программу капитального ремонта не могут попасть аварийные дома и те, в которых менее пяти квартир.

Реклама

«Не входят и дома блокированной застройки. Это когда в каждую квартиру, хоть дом и многоквартирный, есть отдельный вход. И в принципе общего имущества как такового нет», — добавил спикер.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360 .