Подмосковье 31 августа 2023, 12:39 Критерии оценки качества образования изменятся в Подмосковье в этом году АСОУ

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В Подмосковье прошла конференция, на которой обсудили итоги независимой оценки качества образования девятиклассников. Начальник профильного управления министерства образования Елена Оброскова отметила существенный рост показателей региона, однако указала и на проблемные зоны в работе муниципалитетов.

Начальник центра ИРО АСОУ Людмила Викулова представила участникам план диагностик на будущий год. Она указала источники с нужной школам документацией по организации независимой оценки качества образования. На конференции координаторы искали решения как стандартных, так и нетипичных проблем, возникающих при проведении оценочных процедур для учащихся.

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«Сформулированные в ходе совместного обсуждения идеи станут базой для внесения изменений в ряд технологических процессов на региональном уровне в сфере независимых диагностик оценки качества образования», — уточнили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Помимо этого, на конференции сообщили, что в новом учебном году результаты регионального тестирования в Подмосковье будут персонализированы и доведены до сведения каждого ученика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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