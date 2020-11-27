Крик отчаяния на маске. Как девочка из Мытищ вдохновила людей, пока ждала маму-врача из красной зоны

История школьницы из Мытищ, которая призывала окружающих носить средства защиты, вдохновила людей. Одна из подмосковных типографий выпустила маски с такой же надписью, что и у девочки.

Призыв на маске стал криком отчаяния Маши Морозовой, разлученной с работающей в красной зоне мамой. Об этом юная жительница Мытищ рассказала «360».

«Это моя история про то, как я разлучилась с мамой на три месяца из-за того, что она спасала больных от ковида», — объяснила свой поступок девочка. Фразу «Наденьте маску, и моя мама-врач быстрее придет домой» она написала своей рукой.

Теперь такие же надписи есть на масках, выпущенных типографией в Подмосковье. Маша вместе с корреспондентом «360» и волонтерами раздала их случайным людям на остановке.

«Моя мама работает в красной зоне. И мне уже надоело сидеть дома <…> с двумя моими сестрами и братом и все время быть без мамы. Потому что мама каждый день на работе спасает людей», — призналась школьница.

Историю Маши узнал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Девочку он поблагодарил за неравнодушие, а ее маму — за то, что она воспитала настолько сознательного ребенка.

Подмосковные власти также решили помочь семье девочки получить собственное жилье. Сейчас она вместе с сестрами, братом и мамой живет в квартире, полученной от администрации городского округа в социальный наем.