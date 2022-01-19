Крестный ход провели в Истре в крещенскую ночь

На территории музея «Новый Иерусалим» провели крестный ход. Истра стала главной площадкой крещенских купаний в Московской области. Купель оборудовали на берегу одноименной реки.

Крестный ход начался из Воскресенского собора на Иордань на освящение воды, которое провели после ночной литургии. К священнослужителям присоединились десятки верующих, которые с 18 на 19 января отмечают Крещение.

Крестный ход в Истре на территории музея «Новый Иерусалим»

В Московской области для крещенских купаний оборудовали 215 купелей. Возле всех прорубей и иорданей всю ночь будут дежурить сотрудники МЧС и медики. Каждую из них проверили на безопасность, оборудовали удобные спуски и установили теплые раздевалки.

Желающие окунуться в ледяную освященную воду делают это трижды — такова традиция. На некоторых площадках после купания верующим предлагали горячий чай, пирожки и другие угощения.

Чтобы жителям Подмосковья было удобно найти ближайшую купель, региональные власти создали интерактивную карту. На иордани и проруби, по предварительным подсчетам, придут в крещенскую ночь порядка 260 тысяч человек.