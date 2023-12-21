Подмосковье 21 декабря 2023, 08:39 Крестный ход прошел в Можайске в день памяти Николая Чудотворца Телеканал «360»

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День памяти Николая Чудотворца, который считается покровителем моряков и торговцев, отмечают 19 декабря. По этому случаю в Ново-Никольском соборе в Можайске прошла служба и крестный ход.

Прихожане Ново-Никольского собора обратились к святому с молитвами, приняли участие в церковной службе и крестном ходе. Каждый из них подробнее узнал о связи Николая Чудотворца с Можайском, который является символом города. По случаю престольного праздника к жителям обратился благочинный церквей Можайского городского округа Иоанн Лобода.

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«В день памяти Николая Чудотворца я рад поздравить всех с престольным праздником, нашим зимним днем города. Хочу пожелать, чтобы мы не забывали то великое милосердие, которое святитель Николай подарил нашим предкам, явившись над городом Можайском в грозном обличии, защищая нас от врагов. Помните об этом великом чуде, приходите в Никольский собор почтить его память», — сказал он.

По преданию во время вражеского нападения защитники города увидели явление святителя Николая Мирликийского. Его лик появился в воздухе над собором с поднятым мечом в правой руке и обнесенным крепостной стеной храмом в левой руке. Это видение напугало врагов, и они бежали. А Жители в память о чуде создали резное изображение Николы Можайского.

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