Крестный ход и патриотический митинг провели в Коломне в День народного единства | 360°

Подмосковье 04 ноября 2022, 17:41 Крестный ход и патриотический митинг провели в Коломне в День народного единства

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Жители Коломны провели крестный ход и патриотический митинг в исторической части города в честь Дня народного единства. Собравшиеся прошли во главе со священнослужителями по улицам с иконой Казанской Божией Матери, которая хранится в местном Брусенском монастыре.

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Патриотический митинг в День народного единства состоялся у стен Коломенского кремля, у памятника Дмитрию Донскому.

Депутаты, руководители администрации, общественные деятели и представители молодежных организаций возложили цветы к памятнику.

«Я не понимаю, как люди могут забыть о своих корнях, прервать отношения с родными только из-за политических разногласий. Я молюсь за мир во всем мире, особенно между соседями. Бог всем в помощь, особенно тем, кто имеет разум и верит в справедливость», — поделилась участница крестного хода Любовь Алексеевна.

Также священники отслужили молебен во славу и во здравие российских воинов и всех жителей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ускорить выплаты семьям военнослужащих.