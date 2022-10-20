Крестьянское хозяйство из Серебряных Прудов бесплатно получило 37 га земли по областной программе | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 20:35 Крестьянское хозяйство из Серебряных Прудов бесплатно получило 37 га земли по областной программе

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Крестьянское хозяйство «Закрома Родины» из Серебряных Прудов стало участником программы «Подмосковные 10 гектаров». Миноблимущество приняло решение о предоставлении хозяйству в безвозмездное пользование земельного участка площадью 37 гектаров для производства картофеля.

Земля крестьянскому хозяйству «Закрома Родины» предоставлена на шесть лет в рамках областной программы «Подмосковные 10 гектаров».

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Заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова отметила, что сельское хозяйство в стране с давних времен занимает ключевую роль в экономическом развитии и сейчас для развития бизнеса в секторе сельского хозяйства создана дополнительная программа поддержки, инициированная губернатором Андреем Воробьевым.

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«На программу „Подмосковные 10 гектаров“ могут рассчитывать как начинающие, так и опытные аграрии. Благодаря новому проекту фермерам мы предоставляем дополнительную землю, за счет чего увеличиваются объемы производства фермерской продукции, а также число рабочих мест. И, пожалуй, одна из главных задач, стоящих перед правительством региона, — ввести в оборот ранее не использовавшиеся земли сельхозназначения. Процедура получения участков под агробизнес значительно упрощена», — отметила Анна Кротова.

На геопортале Подмосковья и сайте Миноблимущества можно узнать расположение земельного участка, а подать заявку на участие в программе можно на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения заявки ­– 15 рабочих дней.

«Программа начала свое действие в мае этого года, за пять месяцев мы предоставили в безвозмездное пользование девяти фермерам 11 земельных участков общей площадью 428 гектаров», — добавила зампред.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова рассказала о том, что в договоре прописываются целевые показатели, которые фермеры обязуются достичь на земельном участке.

«Площадь предоставляемых участков разная, все зависит от вида деятельности. До 50 гектаров мы предоставляем землю под овощеводство, садоводство, пчеловодство. До 100 гектаров — под растениеводство, зерновые и зернобобовые культуры, а также для разведения малого рогатого скота, а уже для крупного рогатого скота — до 200 гектаров», — отметила Наталья Адигамова.

Министр подчеркнула, что благодаря программе открываются новые хозяйства, ранее никогда фермерством не занимавшиеся. Крестьянское хозяйство «Закрома Родины» — одно из таких, заметила Наталья Адигамова.