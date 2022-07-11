Крестьянские костюмы юга России покажут на выставке в Рузе

Подлинные образцы крестьянских нарядов, которые носили жители южных регионов России в прошлом и позапрошлом веках, представят на всеобщее обозрение в Рузе. Выставка будет работать с 13 июля.

Все представленные образцы находятся в частной коллекции Елены Филипповой.

«С 1990 года я ездила в этнографические экспедиции по разным областям нашей страны, откуда и привезла большую часть нарядов. Некоторые предметы одежды были куплены на аукционах и в процессе обмена», — рассказала собирательница.

Сейчас коллекция Елены насчитывает более 30 старинных нарядов и отдельных элементов одежды разных регионов России. Десять из них будут представлены на выставке в Рузском краеведческом музее. Посетители увидят, во что одевались крестьяне Курской губернии, Рязанской и Белгородской областей, что было модным в те времена и как одежда подчеркивала статус хозяина.

«Народный костюм — это часть истории, традиций и культуры наших предков, которые мы должны сохранить. Приезжайте к нам на открытие выставки!» — пригласил директор Рузского краеведческого музея Евгений Есютин.

Выставка работает с 13 июля, однако торжественное открытие состоится 16 июля в 13.00. Костюмы можно будет посмотреть до 13 августа.