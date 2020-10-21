«Островок русской культуры»: настоящая крестьянская изба появилась в Щелкове

Посетить настоящую крестьянскую избу теперь можно в подмосковном Щелковском округе. Окунуться в другую эпоху поможет дом культуры села Душоново. В одной из комнат гостям покажут уникальные вещи конца XIX века.

Источник фото: администрация городского округа Щелково

Посетители смогут увидеть все экспонаты, когда отступит угроза коронавируса. Пока что из-за пандемии музеи вновь закрыли, но временно.

Теперь новая экспозиция «Русская крестьянская изба как элемент культуры» будет ждать своего часа, чтобы принять гостей, дав им уникальную возможность прикоснуться к истории. Это отметили в пресс-службе администрации городского округа Щелково.

К сожалению, пока обусловленные пандемией ограничения не позволяют посетить выставку и познакомиться с экспонатами поближе. Однако искренне надеемся, что ситуация улучшится и каждый сможет оценить этот островок русской культуры пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Среди экспонатов можно будет найти старую домашнюю утварь, народные костюмы, уникальные предметы быта земледельцев и ремесленников.