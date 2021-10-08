Кресельная фабрика «Тайпит» в Лосино-Петровском подготовила швей-специалистов

Кресельная фабрика «Тайпит» в Лосино-Петровском занялась подготовкой специалистов для будущего производства. Это одно из крупнейших предприятий страны, которое производит офисные кресла, и оно нуждается в опытных мастерах своего дела. Выход был найден при поддержке администрации городского округа: отделение № 7 Щелковского колледжа и фабрика заключили соглашение о новом профессиональном направлении.

Теперь все желающие могут пройти обучение по специальности «швея». Приходят самые разные студенты. Многие, как студентка Ирина, не имеют вообще никакого опыта работы на швейной машинке. Всего за два месяца можно овладеть важными навыками. В том числе по технологиям обработки тканей. Некоторые студентки так сдружились за время учебы, что выразили желание дальше работать бригадой. Для производства это хорошо: будет коллективная атмосфера и высокая производительность.

«Мы ходили сюда, практиковались. И ходили туда учиться. Приходили сюда, набивали руку и на кожзаме, на материалах разных», — поделилась швея Ирина Алексеева.

«Это тоже новое веяние у нас на производстве. Раньше одна девочка собирала полностью все кресло, отшивала от начала до конца. Это тяжелый труд. Это было долго. Уставали, теряли внимание. Сейчас мы разбили на мелкие операции. Это и легче обучить. И они друг дружке помогают. И выход изделия получается быстрее», — рассказал директор фабрики Алексей Аркилович.

В колледж для обучения новой специальности предоставят новые машины, образцы тканей, чтобы последующие выпуски стали еще лучше адаптированы к будущей работе. Сегодня на предприятии «Тайпит» трудятся более 400 человек. В планах расширение производства, создание новых рабочих мест, а значит, понадобятся и сотрудники.

«Это взаимодействие на самом деле важно. Имеет не только для предприятия такое значение, но и для города в целом. Ведь это привлечение рабочих мест, привлечение наших граждан», — отметил первый замглавы городского округа Лосино-Петровский Сергей Матреничев.