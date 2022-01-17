Высокий уровень безопасности обеспечат в Подмосковье во время крещенских купаний

Православные жители Подмосковья готовятся отметить Крещение. Сотрудники МЧС должны обеспечить безопасность людей во время купания в купелях на высоком уровне. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

«Еще одна тема этой недели — Крещение. Традиционный праздник, мероприятие. И в Подмосковье мы готовим купели. Я прошу, как и прежде, службу МЧС: все, что касается организации, должно быть на высоком уровне», — подчеркнул Воробьев.

В частности, раздевалки должны быть теплыми, а подходы в воду — удобными. В местах омовения будут дежурить спасатели и медики.

В Московской области в этом году обустроят более 200 крещенских купелей. Для удобства для жителей региона составили интерактивную карту с их адресами.

Крещенская ночь пройдет с 18 на 19 января. Считается, что троекратное погружение в холодную воду избавляет человека от болезней и очищает от грехов. При этом врачи не советуют погружаться в ледяную воду без подготовки. Обычно люди начинают закаляться за два-три месяца до погружения.