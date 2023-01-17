Подмосковье 17 января 2023, 12:43 Крещенские купели в Воскресенске оборудуют теплыми раздевалками и пунктами с горячим чаем

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Комфортные и безопасные условия создадут для верующих, решивших поучаствовать в крещенских купаниях в Воскресенске. Около каждой иордани будут дежурить врачи, спасатели, полицейские. Также оборудуют теплые раздевалки и пункты с горячим чаем.

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Всего в Воскресенске в этом году подготовят четыре площадки для крещенских купаний.

В городе Белоозерский иордань организуют на искусственном водоеме на территории храма. Крещенские купания там будут проводиться с 23:30 18 января до 2:00 19 января.

В селе Ашитково окунуться в освященную прорубь можно будет на реке Нерская с 23:30 18 января до 2:00 19 января, а в поселке Хорлово — на источнике в парке с 11:00 18 января до 2:00 19 января.

Главной площадкой станет озеро Светлое в Воскресенске. Там крещенские купания начнутся в 21:30 18 января и продлятся до 2:00 19 января.

Жителям, решившим совершить омовение в купели, рекомендуется быть внимательными к своему здоровью. Погружение в прорубь без подготовки и закалки может стать сильным стрессом для организма.

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