17 января 2023, 12:43
Крещенские купели в Воскресенске оборудуют теплыми раздевалками и пунктами с горячим чаем
Комфортные и безопасные условия создадут для верующих, решивших поучаствовать в крещенских купаниях в Воскресенске. Около каждой иордани будут дежурить врачи, спасатели, полицейские. Также оборудуют теплые раздевалки и пункты с горячим чаем.
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Всего в Воскресенске в этом году подготовят четыре площадки для крещенских купаний.
В городе Белоозерский иордань организуют на искусственном водоеме на территории храма. Крещенские купания там будут проводиться с 23:30 18 января до 2:00 19 января.
В селе Ашитково окунуться в освященную прорубь можно будет на реке Нерская с 23:30 18 января до 2:00 19 января, а в поселке Хорлово — на источнике в парке с 11:00 18 января до 2:00 19 января.
Главной площадкой станет озеро Светлое в Воскресенске. Там крещенские купания начнутся в 21:30 18 января и продлятся до 2:00 19 января.
Жителям, решившим совершить омовение в купели, рекомендуется быть внимательными к своему здоровью. Погружение в прорубь без подготовки и закалки может стать сильным стрессом для организма.
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Религия
Воскресенск
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