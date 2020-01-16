Крещенские купели установили в Богородском округе

У храмов Богородского округа устанавливают купели, их будет шесть: три в Ногинске, по одной в Электроуглях, Ивашево и Воскресенском. Везде будут дежурить спасатели и сотрудники правоохранительных органов. У Богоявленского собора в центре Ногинска купели уже поставлены.

В Ногинске решили не рисковать и официально запретили купание в открытых водоемах в Крещенскую ночь.

«Достаточный ледовый покров не сформирован, толщина льда не превышает 6-9 сантиметров, практически на лед выходить нельзя», — сказал Сергей Барбазюк, начальник Управления региональной безопасности Богородского округа.

В местах купания установят палатки с обогревом. В прошлом году прихожанам было роздано 40 тонн крещенской воды. Ожидается, что в этом году в ночь с 18 на 19 января более 1000 человек придут в Богоявленский собор на праздничную службу, которая начнется в полночь. После Литургии состоится освящение воды в купелях.

Источник фото: телеканал «360»

«Будет крестный ход, крестным ходом пойдут вокруг храма, и там, где вы снимали, подойдут к этой купели, и отец Марк, как настоятель, освятит воду в этой купели, и уже после этого здесь, в храме, люди будут воду разбирать крещенскую, а там можно будет окунуться», — сказал отец Владимир Евтягин, клирик Богоявленского собора.

Похожие купели установлены и у других храмов. В православии особое отношение к крещенской воде. Вся вода, простоявшая ночь под небом считается освященной самим Христом, крестившимся в водах Иордана. Тем не менее, купание в проруби относится к традиции народной и не является церковным обрядом. Не забудьте, что купание в водоемах в этом году запрещено из-за тонкого льда.

В этом году в Московской области подготовили около 200 специально оборудованных для купания мест.