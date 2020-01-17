Водолазы Солнечногорска завершили обследование дна в крещенских купелях. Теперь окунаться в воду можно без страха. Как проверяют проруби, расскажет «360».

Алексей рассказал: друзья вне работы считают, что ничего сложного он не делает. Но на самом деле это не так. Водолазу всегда нужно быть в форме. Поэтому каждый день приходится заниматься.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году купели Солнечногорска традиционно проверили перед Крещением. Среди водолазов и наш герой — Алексей. Холода он не боится, а вот всякие стеклышки, коряги — другое дело. В воде молодой человек видит разве что свою руку. Алексей рассказал, что даже психологически не каждый выдерживает погружение.

Источник фото: телеканал «360»

Иногда Леша работает под водой долго — но не больше часа за раз, кислорода не хватит. На этот раз погружение оказалось коротким. В Солнечногорске купель установили на озере Сенеж. Это место считается самым популярным среди местных жителей, поэтому лишняя проверка не помешает.

Источник фото: телеканал «360»

Итог — дно чистое, купающиеся могут не переживать. А съемочная группа «360» в очередной раз убедилась: это работа для настоящих супергероев.