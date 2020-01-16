Крещенские купания в Воскресенске отменили из-за тепла

В Воскресенском городском округе из-за погодных условий было принято решение запретить крещенские купания. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Подготовка к одному из самых главных православных праздников, Крещению Господню, проводится не только в храмах, но и на водоемах. Каждый год в Воскресенском городском округе оборудуют специальные места для купаний. Но в этом году традиционные купания в проруби отменили.

Замглавы муниципального образования Эдуард Усов напомнил, что для организации крещенских купаний было заявлено пять водоемов: четыре — в ночное время работы и один — днем.

«Но сами видите, какая ситуация. Погодные условия в ближайшее время меняться не будут, синоптики прогнозируют плюсовую температуру. Тот ледяной настил, который сейчас есть на водоемах, к сожалению, очень тонок. В целях безопасности граждан было принято решение о запрете купания в этот период времени», — заявил Эдуард Усов.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Представители администрации и депутатского корпуса муниципалитета, спасатели и пожарные, сотрудники МКУ «Благоустройство и озеленение» осмотрели все водоемы, где планировалось организовать иордани.

Начальник МУ «Единая диспетчерская поисково-спасательная служба» Михаил Беспалов подтвердил, что проводить купания в крещенскую ночь по итогам осмотра водоемов нецелесообразно.

«Структура льда пористая, он тонкий — менее 10 сантиметров. Чтобы можно было выходить на лед, его толщина должна быть не менее 20 сантиметров. По опыту мы знаем, что в крещенскую ночь народ идет к купелям массово. Например, на озере Светлое бывает более 400 человек. Если разрешить крещенские купания, то может случиться беда», — пояснил Михаил Беспалов.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Жители Воскресенского округа поддержали решение властей. Марина Тришина проживает в микрорайоне Лопатинский и каждый день прогуливается по берегу озера Светлое. «Вижу, что лед сверху покрыт водой. Мне кажется, наступать сюда опасно. Запрет купаний в крещенскую ночь — правильное решение. В этом году не было настоящих сильных морозов крещенских. Среди моих знакомых есть люди, которые каждый год окунаются в иордань, но в предстоящий праздник этого делать не планировали именно из-за погодных условий», — рассказала Марина Тришина.

Зима 2019–2020 годов может войти в историю как одна из самых теплых за последние десятилетия. Многие воскресенцы будут вынуждены изменить своим крещенским традициям. Однако стоит помнить, что суть великого православного праздника заключается в другом. Службы в храмах будут проходить по расписанию, а на водоемах запланировано дежурство сотрудников полиции.

Источник фото: администрация Воскресенского городского округа

Крещение — один из главнейших и важнейших в православии праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в ледяную воду. В 2020 году для жителей Подмосковья оборудовали около 200 специальных мест для купания. «360» подготовил карту с главными купелями.