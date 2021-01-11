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    11 января 2021, 19:20

    Крещенские купания в Подмосковье — только безопасные. Как к ним подготовиться?

    Анастасия Максимовских, Елена Маркелова

    До Крещения осталась всего неделя, и если вы планируете в ночь с 18 на 19 января отправиться в заплыв в ледяной воде, то пора готовиться. Неважно — купаетесь вы каждый год или решились впервые, наша инструкция вам точно пригодится. Где в Подмосковье оборудуют купели, как нужно подготовиться к купанию и что советуют врачи?
    Крещенские купания в Подмосковье — только безопасные. Как к ним подготовиться?

    Уже известно, что в Московской области оборудуют более двухсот точек купания. Не стоит напоминать, что совершать омовение нужно только в специально оборудованных местах — там, где точно безопасно. Сотрудники МЧС заранее проверяют лед и дно, а в саму праздничную ночь следят за купающимися.

    Официальный список мест, где оборудуют купели, появится на днях — полную карту ищите на сайте областного МЧС.

    Конечно, можно будет искупаться в иордане на Истре. Обычно купель организуют возле Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. В Солнечногорске верующие традиционно собираются на берегу озера Сенеж, а в Зарайске местом омовения становится источник «Белый колодец». Возле каждой иордани сделают пункт для переодевания и обогрева.

    Считается, что в праздничную ночь освященная вода в любом водоеме способна исцелять болезни и приносить благодать. Но все же, к купанию стоит правильно подготовить и тело, и дух — обязательно пройти исповедь, причастие, и начать закаляться — хотя бы дома.

    «Примерно за 3-5 дней можно начать уже небольшие тренировки сосудов и организма, уже можно начинать обливания под душем, регулярно меняя контрастность, причем вначале перепады температуры воды делайте меньше, чтобы организм адаптировался к этим перепадам», — пояснил главный врач медицинской клиники, кандидат медицинских наук Сергей Длин.

    Примерно за 2 дня можно переходить на ледяное обливание, причем достаточно постоять под душем всего лишь 10 секунд. Что интересно, врачи рекомендуют перед Крещением прекратить прием витамина С — купание и так мощный стимулятор иммунитета, можно переборщить.

    С собой нужно взять удобную, нескользкую обувь, а еще — махровое полотенце и сухую одежду. Перед купанием стоит размяться, а в воде не надо находиться более минуты. И главный совет — выпивать до или после заплыва не советуют ни священники, ни медики. Во-первых, алкоголь это не лучший способ согреться, а во-вторых, это полностью противоречит самому обряду — ведь его цель очистить и душу, и тело.