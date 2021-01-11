Уже известно, что в Московской области оборудуют более двухсот точек купания. Не стоит напоминать, что совершать омовение нужно только в специально оборудованных местах — там, где точно безопасно. Сотрудники МЧС заранее проверяют лед и дно, а в саму праздничную ночь следят за купающимися.

Официальный список мест, где оборудуют купели, появится на днях — полную карту ищите на сайте областного МЧС.

Конечно, можно будет искупаться в иордане на Истре. Обычно купель организуют возле Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. В Солнечногорске верующие традиционно собираются на берегу озера Сенеж, а в Зарайске местом омовения становится источник «Белый колодец». Возле каждой иордани сделают пункт для переодевания и обогрева.

Считается, что в праздничную ночь освященная вода в любом водоеме способна исцелять болезни и приносить благодать. Но все же, к купанию стоит правильно подготовить и тело, и дух — обязательно пройти исповедь, причастие, и начать закаляться — хотя бы дома.

«Примерно за 3-5 дней можно начать уже небольшие тренировки сосудов и организма, уже можно начинать обливания под душем, регулярно меняя контрастность, причем вначале перепады температуры воды делайте меньше, чтобы организм адаптировался к этим перепадам», — пояснил главный врач медицинской клиники, кандидат медицинских наук Сергей Длин.

Примерно за 2 дня можно переходить на ледяное обливание, причем достаточно постоять под душем всего лишь 10 секунд. Что интересно, врачи рекомендуют перед Крещением прекратить прием витамина С — купание и так мощный стимулятор иммунитета, можно переборщить.

С собой нужно взять удобную, нескользкую обувь, а еще — махровое полотенце и сухую одежду. Перед купанием стоит размяться, а в воде не надо находиться более минуты. И главный совет — выпивать до или после заплыва не советуют ни священники, ни медики. Во-первых, алкоголь это не лучший способ согреться, а во-вторых, это полностью противоречит самому обряду — ведь его цель очистить и душу, и тело.