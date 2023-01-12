Подмосковье 12 января 2023, 15:10 Крещенские купания с горячим чаем и бесплатными угощениями проведут в Долгопрудном

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Жителям и гостям Долгопрудного рассказали, как будут организованы крещенские купания в этом году. Верующих ждут оборудованные купели с искусственным дном, теплые раздевалки, чай и угощения.

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Вот уже несколько лет подряд Крещение по-особому отмечают в Долгопрудном. За процессом подготовки следит лично глава города Владислав Юдин.

Все мероприятия пройдут у храма Спаса Нерукотворного Образа на улице Парковой. Церковная служба начнется здесь 18 января в 18:00, после чего священнослужители вместе с прихожанами пройдут до купелей. Их будет две — мужская и женская, вырезанные в форме креста и оборудованные удобными сходами в воду и искусственным дном.

Планируется, что у иорданей будет освещение, а от раздевалок до проруби выложат дорожки из сена. Атмосферу таинства поддержат ледяные скульптуры и горящие очаги. После купания верующих угостят горячим чаем с выпечкой и сладостями.

Общественный порядок и безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи. Для водителей предусмотрят дополнительные парковочные места, а для пешеходов пустят бесплатный автобус по городу.