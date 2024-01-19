Подмосковье 19 января 2024, 12:08 Крещенские купания прошли в селе Бражниково под Волоколамском Житель Волоколамска Иван Бураков / Шапочкина Дарья

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Место для крещенских купаний обустроили в селе Бражниково под Волоколамском. Для жителей подготовили прорубь, теплую раздевалку, а также сладкие угощения и теплый чай.

Поучаствовать в праздничном ритуале жители могут до 12 часов дня 19 января. Для их безопасности там дежурят спасатели, врачи и полиция.

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«Я окунаюсь уже больше 15 лет. Ощущения, как всегда, прекрасные, всем рекомендую. В этот прекрасный день можно не только окунуться в воду, но и встретиться с друзьями, пообщаться. Всегда здесь нас угощают горячим чаем. Спасибо за это волонтерам нашего округа», — рассказал житель Волоколамска Иван Бураков.

Иордань обустраивали 12 сотрудников Осташевской коммунальной службы. Они выпилили прорубь, поставили палатки и печку в раздевалку. Купель оборудовали безопасными лестницами и ограждениями.

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