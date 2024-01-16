Подмосковье 16 января 2024, 10:46 Крещенские купания пройдут в Главном храме ВС России в Подмосковье 18 и 19 января пресс-служба Администрации Одинцовского г.о.

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Божественную литургию и крещенские купания проведут в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке. Окунуться в иордань и набрать освященную воду в храме сможет любой желающий.

Митрополит Каширский Феогност проведет в храме божественную литургию 19 января в 9:00. После совершат чин освящения воды. Торжественное освещение иордани пройдет у южных ворот храма в ночь с 18 на 19 января.

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Всего в Одинцовском округе для крещенских купаний оборудуют 11 площадок.

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