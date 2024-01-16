16 января 2024, 10:46
Крещенские купания пройдут в Главном храме ВС России в Подмосковье 18 и 19 января
Божественную литургию и крещенские купания проведут в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке. Окунуться в иордань и набрать освященную воду в храме сможет любой желающий.
Митрополит Каширский Феогност проведет в храме божественную литургию 19 января в 9:00. После совершат чин освящения воды. Торжественное освещение иордани пройдет у южных ворот храма в ночь с 18 на 19 января.
Реклама
Всего в Одинцовском округе для крещенских купаний оборудуют 11 площадок.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Праздники
Православие
Реклама
Реклама