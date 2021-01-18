Крещенские купания начались у Новоиерусалимского монастыря в Истре

В Подмосковье начались крещенские купания. Жители и гости Истры приехали к купели у Новоиерусалимского монастыря. Там все подготовили в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Купель у Новоиерусалимского монастыря подготовили к притоку верующих. На площадке установили палатки, сделали дополнительную подсветку и организовали теплые места для переодевания.

В условиях пандемии на территории выполнили все требования Роспотребнадзора для обеспечения безопасности прибывающих.

«В целях организации мер безопасности на входе у нас установлены барьеры змейкой, чтобы соблюдать дистанцию. Это основная рекомендация Роспотребнадзора. Кроме этого, во всех палатках будут волонтеры, чтобы следить за количеством людей в них. Максимальное число людей в палатке — 15-20 человек», — отметил Алексей Кузнецов, заместитель главы городского округа Истра.

Всего в Подмосковье около 220 мест подготовили на открытых водоемах, в прудах и купелях при храмах на Крещенские купания.

На сайте правительства Московской области размещена интерактивная карта с указанием адресов всех подмосковных купелей и иорданей.