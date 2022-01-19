Крещенские купания начались у Главного храма Вооруженных сил России в Одинцове

Купели вблизи Главного храма Вооруженных сил России в Одинцове стали одними из главных в Подмосковье для крещенских купаний. На этой площадке их 14. Омовение могут совершить сразу несколько человек. Купания уже начались, а утром там проведут праздничную литургию.

Рядом с храмом состоялись торжественные церемонии. Жители приходят, чтобы совершить омовение в одной из обустроенных купелей.

Вблизи разместили теплые палатки, предлагают горячий чай. А уже утром проведут литургию и совершат Великое освящение воды.

Все, кто приходит к Главному храму Вооруженных сил России, могут рассмотреть поблизости площадки зимнего фестиваля. Он еще продолжается, и гостям доступы сразу несколько мест отдыха.

Например, все желающие смогут прокатиться на тюбингах с горки длиной около 60 метров, активно и бесплатно провести время на самом большом в Подмосковье катке, попробовать вкусные угощения. На фестивале побывали уже более 310 тысяч человек.

Во время крещенских купаний в регионе обеспечили высокий уровень безопасности жителей. Врачи дежурят рядом со всеми купелями. Сотрудники МЧС проверили каждую площадку.