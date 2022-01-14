Крещенские купания на острове Русский в Серпухове проведет Федерации бокса

В ночь с 18 на 19 января Федерация бокса России и Центр Прогресса бокса организуют крещенские купания. Они пройдут на острове Русский в Серпухове. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

Жители и гости города смогут окунуться в купель с 23:00 18 января до 18:00 ночи 19 января — в это время пройдут освещение купели и крещенская служба.

Площадку для купания полностью оборудуют: там разместят безопасные спуски к воде, подходы к купели покроют специальным материалом. Рядом откроют также теплые павильоны, в которых можно будет переодеться и согреться после окунания.

Всех гостей мероприятия напоят горячим чаем, их ждет питание и различные праздничные угощения. Для тех, кто прибудет на крещенское купание на машине, предусмотрены парковки на тысячи мест.

Крещение является одним из главных христианских праздников, с ним связаны несколько традиций. Главным обычаем для многих верующих является погружение в прорубь, которое совершается после Великого водоосвящения у открытых источников.