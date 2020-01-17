Крещенские купания для детей: советы подмосковных врачей

В ночь с 18 на 19 января православные отметят Крещение Господне. Места для купаний уже подготавливают. Подмосковные врачи рассказали, стоит ли окунать детей в воду.

По мнению главного педиатра Минздрава Московской области Нисо Одинаевой, детский организм еще не приспособлен к перепадам температуры.

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«Резкий перепад температур и стресс могут вызвать сбой в дыхании и остановку сердца. Не следует окунать в холодную воду детей до трех лет. Детей более старшего возраста можно обтереть холодной водой. Но ребенок должен быть абсолютно здоров и должен быть хорошо знаком с закаливанием, контрастным душем, обтиранием прохладной водой», — отметила она.

При этом даже здоровый ребенок должен подготовиться к купаниям. Работа эндокринной системы должна быть стабильной. В таком случае ребенка можно окунуть на несколько секунд.

«Совет взрослым — трезво оцените свои силы: сможете ли вы прийти на помощь ребенку, выдержите ли сами окунание в прорубь. Не стоит экспериментировать, если ребенок страдает частыми простудными заболеваниями, перенес грипп или ОРЗ», — добавила Нисо Одинаева.

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Перед купанием у проруби нужно обязательно постелить теплое одеяло. Затем быстро раздеть ребенка, обтереть водой или искупать в проруби (напоминаем, не больше нескольких секунд). После необходимо одеться и уйти в теплое помещение. Также важно не допустить того, чтобы ребенок ждал родителей на морозе. Следует помнить и то, что нельзя во время купания согреваться алкоголем.