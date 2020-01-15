Крещение в Троице-Сергиевой лавре: к чему готовиться и как себя вести?

Свято-Троицкая Сергиева лавра — главная православная твердыня Московской области. Именно сюда поток из тысяч паломников прибудет в воскресенье на Крещение. О том, как готовится лавра и о том, как себя вести на ее территории в этот праздник, рассказывает «360».

Приехавших верующих разделят, как минимум, на два потока. Первый будут ждать в Успенском соборе — главном храме лавры. Там пройдет основная литургия. Ее будет проводить епископ Сергиево-Посадский Парамон. Новым прихожанам стоит напомнить о том, как себя вести.

«Стоять и молиться тихо, особенно, когда подходим к святой воде. Нужно молиться, что бы Господь даровал нам эту благодать великую — агиасму, как ее называют, великокрещенскую, и, чтобы эта благодать освятила наши дома, телеса, все предметы, которые вы находите. И, в том числе, наши души освятила», — сказал архимандрит, насельник монастыря Захария.

Источник фото: телеканал «360»

После всех желающих пригласят в Церковь преподобного Сергия с Трапезной палатой или Трапезную церковь. Именно тут можно будет взять святую воду для себя и близких. В помещении выставят несколько больших чанов. Тут очень важно сохранить спокойствие. Также будет открыт доступ к мощам преподобного Сергия Радонежского, которым можно будет поклониться.

Несмотря на большие пространства на территории лавры и на то, что поток паломников разделят между храмами, служители церкви просят проявить терпение и уважение к ближнему, поскольку количество паломников в праздник будет очень большим.

Следующий пункт программы на Крещение — омовение. Оно не обязательное, и до него еще нужно добраться. У нас это заняло 30 минут. Но в праздник тут будут огромные пробки, поэтому постарайтесь не нервничать — парковки для всех желающих уже готовят. Но пройтись пешком придется — одевайтесь теплее.

Все желающие совершить омовение приглашаются на подворье, это в 27 километрах в Гремячем ключе. Обратите внимание на карту. Оборудованные купели — у подножия холма. К ним ведут аккуратные мостки и дорожки. Здесь все оборудовано. Отапливаемые женские и мужские раздевалки и удобный спуск в воду.

Источник фото: телеканал «360»

Отнеситесь к этому ритуалу серьезно, не употребляйте алкоголь. Желательно быть не в купальнике, а в длинной рубахе до колен — это относится ко всем. В купель вам зайти не запретят, но помните, что это не пляж. И обязательно не забывайте о своем здоровье. Нужно учитывать свой возраст, состояние здоровья, психофизическое состояние.