Участников мероприятий на Крещение в Подмосковье оказалось на 30% больше, чем год назад
Омовение совершили 158,5 тысячи человек. Для этого в области обустроили 220 площадок. Их разместили на водоемах, в прудах и при храмах.
Участников крещенских мероприятий оказалось больше, чем в прошлом году. Это отметил руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.
Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций допущено не было
Он добавил, что праздник провели с соблюдением всех правил безопасности и санитарных норм.
Вблизи купелей дежурили спасатели, врачи, полиция. Рядом с каждой площадкой подготовили деревянные настилы, теплые палатки и полевые кухни.
Специалисты МЧС и Госпожнадзора следили за всеми местами праздничных богослужений. Это площадки вблизи 367 храмов, церквей и соборов.
Места купаний украсили ледяными скульптурами, подсветкой и не только, а рядом с ними развернули полевые кухни. О том, как это было в разных округах, мы рассказали в материале.