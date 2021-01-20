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    20 января 2021, 16:44

    Участников мероприятий на Крещение в Подмосковье оказалось на 30% больше, чем год назад

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Участниками традиционных мероприятий на Крещение в Подмосковье стали 261,8 тысячи человек. Из них свыше половины окунулись в купели региона. К празднованию присоединилось на 30% больше жителей, чем год назад.
    Участников мероприятий на Крещение в Подмосковье оказалось на 30% больше, чем год назад | Изображение 1

    Омовение совершили 158,5 тысячи человек. Для этого в области обустроили 220 площадок. Их разместили на водоемах, в прудах и при храмах.

    Участников крещенских мероприятий оказалось больше, чем в прошлом году. Это отметил руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

    Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных ситуаций допущено не было

    Роман Каратаев.

    Он добавил, что праздник провели с соблюдением всех правил безопасности и санитарных норм.

    Участников мероприятий на Крещение в Подмосковье оказалось на 30% больше, чем год назад | Изображение 2

    Вблизи купелей дежурили спасатели, врачи, полиция. Рядом с каждой площадкой подготовили деревянные настилы, теплые палатки и полевые кухни.

    Специалисты МЧС и Госпожнадзора следили за всеми местами праздничных богослужений. Это площадки вблизи 367 храмов, церквей и соборов.

    Участников мероприятий на Крещение в Подмосковье оказалось на 30% больше, чем год назад | Изображение 3

    Места купаний украсили ледяными скульптурами, подсветкой и не только, а рядом с ними развернули полевые кухни. О том, как это было в разных округах, мы рассказали в материале.