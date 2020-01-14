В Балашихе определено три места для купаний: правый берег реки Пехорки, озеро в микрорайоне Заря и купель в храме Святителя Николая Чудотворца в Новом Милете.

«Городской округ к проведению праздника готов. Для контроля за подготовкой к проведению мероприятия была создана рабочая группа во главе с заместителем главы администрации Балашихи Олегом Бурлиным, который руководит этим процессом. Безопасность будет обеспечена спасателями на всех местах проведения купаний. На каждой точке будет дежурить бригада от 6 до 10 человек, а также кареты скорой помощи и врачи. Кроме того, силами полиции будет организована охрана общественного порядка и вся информация о проведении мероприятия будет сообщаться оперативному дежурному», — сказал Дамир Гатаулин.

Он добавил, что на всех точках проведения крещенских купаний для жителей Балашихи будут работать пункты продажи горячих безалкогольных напитков и хлебобулочных изделий.