Подмосковье 21 января 2024, 14:29 Крещение Господне отпраздновали в Лобне Unsplash

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Более тысячи жителей и гостей Лобни приняли участие в крещенских купаниях. Глава городского округа Игорь Демешко также поучаствовал в праздничном обряде.

Пруд в микрорайоне Луговая стал местом для крещенских купаний в Лобне. Было организовано дежурство экстренных служб. Порядок проведения обеспечили сотрудники полиции. Площадка у водоема размечена и ограждена. Для удобства горожан установлены теплые мужские и женские раздевалки, а также деревянные помосты для входа в купель. Оборудовано парковочное место для автомобилей. Праздник прошел без происшествий.

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